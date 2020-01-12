Чувашская Республиканская общественная организация «Союз женщин Чувашии» подвела итоги республиканского конкурса «Лучший женсовет Чувашии-2019».

Участниц конкурса поприветствовали Председатель попечительского совета Благотворительного фонда Чувашского республиканского совета женщин Игнатьева Лариса Юрьевна и Председатель Союза женщин Чувашии Федорова Алевтина Николаевна, которые пожелали дальнейших успехов женским отделениям , новых идей и реализации задуманных проектов.

Ежегодный конкурс проводится с целью повышения статуса женщин в обществе, их роли в экономической, социальной и культурной жизни Чувашской Республики.

В конкурсе приняли участие 26 районных и городских отделений Союза женщин Чувашии. Отобраны лучшие практики в работе женсоветов по популяризации женского движения Чувашской Республики.

Диплом победителя конкурса «Лучший женсовет-2019» вручен Чебоксарскому районному отделению ЧРОО «Союз женщин Чувашии».

12.01.2020

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