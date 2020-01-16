Сегодня в здание Управления Пенсионного фонда по Чебоксарскому району состоялось заседание женсовета муниципалитета, посвященное подведению итогов за 2019 года. В собрании приняла участие спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова.

Председатель Чебоксарского районного отделения Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Алевтина Исаева поздравила всех присутствовавших с прошедшими праздниками.

Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова отметила, что в 2019 году многое было сделано и в районе, и в республике: продолжается реализация национальных проектов, вводятся в строй новые объекты. Альбина Егоровна поделилась впечатлениями от Послания Президента России Владимира Путина, на заслушивании которого вчера в Москве она присутствовала. Альбина Егоровна отметила важность озвученных главой государства мер по поддержке семей с детьми: выплата маткапитала семьям при рождении первого ребенка, увеличение маткапитала при рождении второго ребенка, выплата пособий семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

Кроме того, финансовую поддержку получат классные руководители. Средства будут выделены и на модернизацию материально-технической базы медицинских учреждений.

Альбина Егорова поздравила женсовет района с победой в конкурсе «Лучший женсовет Чувашии», отметив, что для этого была проделана большая работа, включая реализацию проекта «70 и 7 целебных трав».

Алевтина Исаева представила доклад об итогах работы женсоветов в 2019 году. В ходе заседания был обсужден план работы на 2020 год.

В завершение состоялась церемония награждения особо отличившихся за 2019 год членов женсовета, также были названы лучшие женсоветы.

Первое место по итогам работы в прошлом году присуждено женсовету Вурман-Сюктерского сельского поселения, второе — женсовету Атлашевского сельского поселения, третье — женсовету Ишлейского сельского поселения.

Справочно В Чебоксарском районе насчитывается 17 женсоветов сельских поселений и один женсовет Чебоксарской районной больницы. В их состав входят 6239 женщин.

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16.01.2020

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