Сегодня в Центральном доме культуры п. Кугеси члены женсовета Чебоксарского района, культурных учреждений приняли участие в мастер-классе по изготовлению Ордена ВОВ. Его провела мастерица председатель женсовета Большекатрасьского сельского поселения Наталья Пулькова.

Председатель Чебоксарского районного отделения Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Алевтина Исаева выступила с приветственным словом. Она акцентировала внимание на том, что в условиях, когда в зарубежных странах хотят переписать историю, особо остро встает тема патриотизма. В связи с этим предлагается провести акцию «Орден ВОВ». Его будут изготавливать члены женсовета, дети и раздавать участникам ВОВ, труженикам тыла, детям, родившимся в довоенное, военное время. После обучения члены женсовета проведут обучающие занятия по изготовлению ордена с работниками культуры, детьми.

Организаторами акции выступают Чебоксарское районное отделение Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии», отдел культуры, туризма и социального развития, отдел образования и молодежной политики при содействии администраций района, сельских поселений, редакции «Тăван Ен».

Напомним, что в прошлом году с большим размахом женсоветы района провели акцию «70 и 7 целебных трав», которую теперь будут распространять на все районы Чувашии.

Мастер-класс по изготовлению Ордена ВОВ#таванен



21.01.2020

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