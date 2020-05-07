Много обращений поступают главе администрации столицы Чувашии с просьбами доставить продукты питания пожилым. Их развозят мобильные волонтерские центры, образованные в каждом микрорайоне Чебоксар. Списки с адресами формируют и через районные администрации, и по звонкам на горячую линию. В первую очередь, внимание уделяется малообеспеченным и маломобильным людям, многодетным семьям. Помощь оказывают тепличные хозяйства, организации, учреждения, депутаты. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.
Около 10 тысяч наборов розданы, до 9 мая доставят еще 6 тысяч. Волонтеры работают ежедневно.
7.05.2020
www.tavanen.ru
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