29 марта власти Марий Эл подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Йошкар-Оле. Одна из пациенток возвращалась в республику на поезде Москва — Чебоксары. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Управление Роспотребнадзора по Чувашии, МВД и Минздрав Чувашии выявили пассажиров вагона, проводников и начальника поезда — всего 42 человека, в котором ехала жительница Марий Эл. Они взяты под медицинское наблюдение, проводится обследование на Covid-19.

30.03.2020

www.tavanen.ru