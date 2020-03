View this post on Instagram

Дорогие коллеги, друзья! Много продуктивных лет и замечательных дней прошагали мы вместе по большой дороге нашего общего дела. Было все: недочеты, победы и поражения,обиды и радости. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу. СПАСИБО ВСЕМ!!!