В столице Чувашии принято решение перенести на май сроки действия пополненных на апрель карт месячного проездного билета. Перенос сроков действия будет осуществляться ООО «ЕТК» автоматически, без дополнительных заявлений пользователей карт (по данным на 1 мая 2020 года).

Перенос сроков действия карт с апреля на май будет осуществляться лишь для тех граждан, по картам месячного проездного билета которых не было осуществлено ни одной поездки в апреле (продление будет происходить отложенной операцией, т.е. воспользоваться картой можно только 2-го или 3-го мая 2020 года).

Карта месячного проездного билета предоставляет право проезда в течение месяца, за который на нее были зачислены денежные средства. Не использованные в текущем месяце денежные средства карты месячного проездного билета на следующий месяц не переносятся.

Таким образом, если совершена хотя бы одна поездка по карте месячного проездного билета в апреле, услуга будет считаться оказанной, срок действия указанной карты на май переноситься не будет.

8.04.2020

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