С 1 июля 2019 года по указу Президента РФ почти в два раза вырос размер ежемесячной выплаты трудоспособным неработающим родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, осуществляющим уход за ребенком — инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы (независимо от его возраста). Размер выплаты был увеличен с 5,5 тысяч рублей до 10 тысяч.

Иным трудоспособным неработающим лицам, не состоящим в близких родственных отношениях, но также ухаживающим за детьми-инвалидами, или инвалидами с детства первой группы, ежемесячная выплата по уходу предусмотрена в размере — 1200 рублей.

На сегодняшний день получателями ежемесячных выплат в новом размере в Чебоксарском районе являются 159 трудоспособных неработающих родителей (усыновителей), 4 опекуна (попечителя) и 61 иных лиц, осуществляющих уход за ребенком — инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы (независимо от его возраста).

Лицу, осуществляющему уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, этот период засчитывается в страховой стаж.

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы на период осуществления ухода за ним. Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на компенсационную и ежемесячную выплату не имеют, поскольку уже являются получателями социального обеспечения в виде пенсии или пособия по безработице, установленных им в целях компенсации утраченного заработка или иного дохода.

13.07.2020

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