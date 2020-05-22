Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.05.2020 г. № 446-р, перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ Чувашской Республики дополнен услугой Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики «Исполняет функции организатора по назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно».

С 20 мая 2020 г. услуга начала предоставляется во всех МФЦ Чувашской Республики по предварительной записи.

На 15.40 час. 22 мая т.г. МФЦ Чувашии было принято 180 заявлений, в том числе:

№№ п/п Наименование МФЦ Количество Принятых заявлений с 20 по 22 мая т.г. 1. МФЦ Красночетайского района 10 2 МФЦ Мариинско-Посадского района 1 3 МФЦ Моргаушского района 2 4 МФЦ Порецкого района 2 5 МФЦ Цивильского района 1 6 МФЦ Чебоксарского района 2 7 МФЦ г. Алатыря 1 8 МФЦ г. Новочебоксарск 53 9 МФЦ г. Шумерля 4 10 МФЦ г. Чебоксары 104