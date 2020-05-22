Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.05.2020 г. № 446-р, перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ Чувашской Республики дополнен услугой Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики «Исполняет функции организатора по назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно».
С 20 мая 2020 г. услуга начала предоставляется во всех МФЦ Чувашской Республики по предварительной записи.
На 15.40 час. 22 мая т.г. МФЦ Чувашии было принято 180 заявлений, в том числе:
|
№№
п/п
|
Наименование МФЦ
|
Количество
Принятых заявлений с 20 по 22 мая т.г.
|
1.
|
МФЦ Красночетайского района
|
10
|
2
|
МФЦ Мариинско-Посадского района
|
1
|
3
|
МФЦ Моргаушского района
|
2
|
4
|
МФЦ Порецкого района
|
2
|
5
|
МФЦ Цивильского района
|
1
|
6
|
МФЦ Чебоксарского района
|
2
|
7
|
МФЦ г. Алатыря
|
1
|
8
|
МФЦ г. Новочебоксарск
|
53
|
9
|
МФЦ г. Шумерля
|
4
|
10
|
МФЦ г. Чебоксары
|
104
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