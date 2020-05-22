Ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3-х до 7 лет можно оформить через МФЦ

22 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.05.2020 г. № 446-р, перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ Чувашской Республики дополнен услугой Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики «Исполняет функции организатора по назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно».

С 20 мая 2020 г. услуга начала предоставляется во всех МФЦ Чувашской Республики по предварительной записи.

На 15.40 час. 22 мая т.г. МФЦ Чувашии было принято 180 заявлений, в том числе:

№№

п/п

Наименование МФЦ

Количество

Принятых заявлений с 20 по 22 мая т.г.

1.

МФЦ Красночетайского района

10

2

МФЦ Мариинско-Посадского района

1

3

МФЦ Моргаушского района

2

4

МФЦ Порецкого района

2

5

МФЦ Цивильского района

1

6

МФЦ Чебоксарского района

2

7

МФЦ г. Алатыря

1

8

МФЦ г. Новочебоксарск

53

9

МФЦ г. Шумерля

4

10

МФЦ г. Чебоксары

104

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