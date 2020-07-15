13 июля в Кугесьской школе № 1 выпускники Чебоксарского района написали ЕГЭ по физике и истории.

Как сообщает отдел образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района, экзаменационная работа по физике состояла из двух частей, включавших в себя 32 задания. На ее выполнение были отведены 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могли использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36.

Экзаменационная работа по истории состояла из двух частей, включавших в себя 25 заданий. На ее выполнение были отведены 3 часа 55 минут (235 минут). Дополнительные материалы для сдачи этого экзамена приносить с собой не разрешалось. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32.

Экзамены в Чебоксарском районе проведены в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Общественные наблюдатели, присутствовавшие в пунктах проведения экзаменов, нарушений процедуры не выявили.

В соответствии с графиком результаты экзаменов, проведенных 13 июля, будут объявлены участникам не позднее 27 июля.

Следующие ЕГЭ — по обществознанию и химии — будут проведены 16 июля.

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