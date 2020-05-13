ЕГЭ будут сдавать те, кто планирует продолжить обучение в вузе

13 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев пояснил о сроках дальнейшего обучения и сдаче экзаменов:

«Минпросвещения России принято решение не проводить для учащихся 9-х классов обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки в аттестат будут выставляться на основании годовых.

Решение принято на основе рекомендаций органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Окончательные даты начала ЕГЭ будут  определены в ближайшее время.

Принято решение скорректировать 
формат проведения  ЕГЭ в 2020 году: экзамены будут проводиться только для тех ребят, которые  планируют  продолжить обучение в вузе. Для остальных выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.
Также хочу напомнить, что с 18 мая у учеников 1-8 классов начинаются  летние каникулы. Завершение учебного года в 9-11 классах планируется в соответствии с календарными учебными графиками, ранее утвержденными школами, то есть с 25  по 30 мая».

13.05.2020

www.tavanen.ru 

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