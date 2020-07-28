До 2024 года в республике достроят автодорогу в обход города Ядрина, приступят к строительству третьего транспортного кольца в Чебоксарах и возведут четыре развязки на трассе М7 от села Хыркасы до поселка Кугеси. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— Завершение строительтва в 2023 году. И еще запланировано там четыре двухуровневых развязок. Это Горьковский поворот, это примыкание автодороги Алатырь — М7. Это у нас примыкание республиканской дороги к М7 в Лапсарах и Кугеси. Объемы тоже большие, 15 миллиардов рублей, пока только ориентировочно, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства ЧР Владимир Осипов.