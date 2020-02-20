До места проведения «Лыжни России» в Чебоксарах организуют бесплатный трансфер

20 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чебоксарах  22 февраля пройдет 38-я  Всероссийская массовая гонка – «Лыжня России-2020». Сотни спортсменов, студентов и людей, ценящих активный образ жизни, пробегут на лыжах дистанции от 3 до 10 км. Центральной площадкой станет территория Спортивной школы олимпийского резерва №2 по ул. Пристанционная, 10 Б.

Старт — в 12.00.

На территорию СШОР № 2 в этот день запрещается проезд личного транспорта, но для горожан будет обеспечен бесплатный трансфер на автобусах от Ледового дворца «Чебоксары-Арена».

Отправление  — с 8:00 по мере заполнения автобусов. Последний рейс  — в 11:30.

С 7 часов утра и до окончания мероприятия движение и стоянка транспортных средств ограничивается  по пр. Авторемонтному, ул. Пристанционной, пр. Базовому.

Программа мероприятия

8.30 – 11.15 Регистрация участников в день соревнований;

11.20 – 11.45 Распределение участников по стартовым карманам;

11.45 – 12.00 Официальная церемония открытия;

12.00 Старт VIP забега;

12.10 Общий старт участников – трасса 3 км;

12.30 Старт на дистанции 5 км и 10 км;

13.30 – 14.30 Церемония награждения победителей и призеров;

14.30 – 15.00 Официальная церемония закрытия.

Организаторы предусмотрели палатки для обогрева  и горячий чай.

По окончании мероприятия для всех желающих будет организован бесплатный трансфер до Ледового дворца «Чебоксары-Арена». Отправление  — с 12:40 по мере заполнения автобусов.

«Лыжня России» заслуженно стала одним из любимых и посещаемых массовых мероприятий чебоксарцев. Мы должны провести его организованно, учитывая все детали», — подчеркнул глава администрации.

20.02.2020

www.tavanen.ru

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