В Чебоксарах 22 февраля пройдет 38-я Всероссийская массовая гонка – «Лыжня России-2020». Сотни спортсменов, студентов и людей, ценящих активный образ жизни, пробегут на лыжах дистанции от 3 до 10 км. Центральной площадкой станет территория Спортивной школы олимпийского резерва №2 по ул. Пристанционная, 10 Б.

Старт — в 12.00.

На территорию СШОР № 2 в этот день запрещается проезд личного транспорта, но для горожан будет обеспечен бесплатный трансфер на автобусах от Ледового дворца «Чебоксары-Арена».

Отправление — с 8:00 по мере заполнения автобусов. Последний рейс — в 11:30.

С 7 часов утра и до окончания мероприятия движение и стоянка транспортных средств ограничивается по пр. Авторемонтному, ул. Пристанционной, пр. Базовому.

Программа мероприятия 8.30 – 11.15 Регистрация участников в день соревнований; 11.20 – 11.45 Распределение участников по стартовым карманам; 11.45 – 12.00 Официальная церемония открытия; 12.00 Старт VIP забега; 12.10 Общий старт участников – трасса 3 км; 12.30 Старт на дистанции 5 км и 10 км; 13.30 – 14.30 Церемония награждения победителей и призеров; 14.30 – 15.00 Официальная церемония закрытия.

Организаторы предусмотрели палатки для обогрева и горячий чай.

По окончании мероприятия для всех желающих будет организован бесплатный трансфер до Ледового дворца «Чебоксары-Арена». Отправление — с 12:40 по мере заполнения автобусов.

«Лыжня России» заслуженно стала одним из любимых и посещаемых массовых мероприятий чебоксарцев. Мы должны провести его организованно, учитывая все детали», — подчеркнул глава администрации.

20.02.2020

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