В конце января планируется обеспечить транспортную доступность микрорайона «Солнечный» в столице Чувашии. Как доложил сегодня на планерке в администрации Чебоксар начальник отдела транспортного обеспечения Андрей Васильев, соответствующая работа ведется, вносятся изменения в документ планирования пассажирских перевозок.

Также сегодня на планерке в администрации столицы Чувашии рассмотрена ситуация с межмуниципальным троллейбусным маршрутом №100. На линию должны были выйти 4 единицы транспорта, но сейчас работают 3 троллейбуса. Пассажиропоток растет, в первый день перевезли 252 пассажира, в субботу — 381. Увеличивается и количество рейсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Чувашии.

На планерке директор Чебоксарского троллейбусного управления Александр Каныгин доложил, что приехали специалисты завода–изготовителя из Новосибирска по устранению неисправности четвертой машины.

20.01.2020

www.tavanen.ru