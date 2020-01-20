До конца января в микрорайон «Солнечный» пустят транспорт

20 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

В конце января планируется  обеспечить транспортную доступность микрорайона «Солнечный» в столице Чувашии. Как доложил сегодня на планерке в администрации Чебоксар начальник отдела транспортного обеспечения Андрей Васильев, соответствующая работа ведется, вносятся изменения в документ планирования пассажирских перевозок.

Также сегодня на планерке в администрации столицы Чувашии рассмотрена ситуация с межмуниципальным троллейбусным маршрутом №100. На линию должны были выйти 4 единицы транспорта, но сейчас работают 3 троллейбуса. Пассажиропоток растет, в первый день перевезли 252 пассажира, в субботу  — 381. Увеличивается и количество рейсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Чувашии.

На планерке директор Чебоксарского троллейбусного управления Александр Каныгин доложил, что приехали специалисты завода–изготовителя из Новосибирска по устранению неисправности четвертой машины.

20.01.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости