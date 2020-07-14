В столице Чувашии реализуются инвестиционные и ремонтные программы МУП «Теплосеть», АО «Водоканал» и ООО «Коммунальные технологии» на общую сумму более 500 млн рублей. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

В планах на текущий год городскими предприятиями должна быть проведена реконструкция кабельных сетей, капитальные ремонты ряда теплотрасс и систем водоснабжения, построены водопроводные сети, модернизировано оборудование.

МУП «Теплосеть» планирует до конца года заменить 19,5 км тепловых сетей. Директор организации Алексей Щепелевотмечает, что это в два раза больше чем в прошлые годы. Напомним, муниципальное предприятие наделено статусом территориальной сетевой организации с сентября 2018 года. Договор с предыдущей организацией — ООО «Коммунальные технологии» расторгнут по решению суда.

На ремонт и обновление систем водоснабжения и водоотведения запланировано более 230 млн рублей. АО «Водоканал» планирует до конца года завершить масштабную реконструкцию Новозагородного коллектора в районе Хевешского рынка и капитальный ремонт Загородного коллектора. Так же ремонтные работы будут проводиться одномоментно на 50 участках очистной водопроводной станции «Заовражное», в связи с этим 8 августа ровно на сутки в городе будет прекращена подача воды.

Как отметил Владимир Филиппов, на сегодняшний день вызывает опасение сроки выполнения работ на объектах электросетевого хозяйства. К 13 июля ООО «Коммунальные технологии» значительно отстают от собственных графиков по ремонту воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Глава администрации подчеркнул: «На протяжении нескольких лет остаются проблемы с ООО «Коммунальные технологии». Компания не исполняет планы ремонтных работ и инвестиционную программу, создается угроза своевременной подготовки электросетевого хозяйства к отопительному сезону. Не обслуживается и приходит в негодность оборудование. Ситуация сложная. Через суд необходимо до конца года забрать имущество в муниципальную собственность. Наша задача – выполнить все мероприятия к отопительному сезону, обеспечить круглогодичную и бесперебойную работу систем энергоснабжения».