В Чувашии депутаты регионального парламента в День российского предпринимательства приняли закон о налоге для самозанятых.

На сессии Государственного Совета Чувашской Республики соответствующий закон принят сразу в двух чтениях. Напомним, документ инициировал врио Главы Чувашии Олег Николаев в целях создания благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан.

Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Как отметил министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, востребованность данного режима налогообложения объясняется тем, что он предоставляет самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность.Тем, кто выберет этот налог, не нужно предоставлять декларацию, покупать электронную кассу.

«Все доходы будут учитываться автоматически, с помощью специального мобильного приложения. Опыт использования програмного обеспечения уже наработан другими регионами. Важно и то, что налог дает возможность самозанятым получить стаж, что учитывается при выходе на пенсию, или, к примеру, подтвердить доходы при получении кредита», — отметил Михаил Ноздряков.

Напомним, ранее Олег Николаев призвал депутатский корпус широко обсудить законопроект уже на стадии принятия. «Самозанятые получают достаточно много прав наравне с другими субъектами хозяйственной деятельности и при осуществлении государственных закупок, при реализации иных государственных программ. Видим также из решений Президента страны, что категория самозанятых получила господдержку, наравне с другими хозяйствующими субъектами, пострадавшими в связи с распространением коронавируса», — отметил тогда врио Главы республики.

Справочно:

Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который будет действовать в течение 10 лет, с 2019 по 2028 годы. В порядке эксперимента он был введен в 23 регионах России. С 1 июля 2020 года остальные регионы по своему желанию смогут также присоединиться к эксперименту. На сегодняшний день специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» принят в 10 субъектах Приволжского федерального округа.

26.05.2020

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