Подведены итоги электронного аукциона по выбору подрядчика по капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги Алатырь-Ахматово-Ардатов, км 0+000 — км 7+000 в Алатырском районе Чувашской Республики. Об этом сообщает Госслужба по конкурентной политике и тарифам Чувашии.

Победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Воддорстрой». Цена контракта составила 279 926 544 руб. Экономия бюджетных средств по итогам аукциона – 53 319 360 руб. или 16%.

22.12.2019

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