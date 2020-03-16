Жители деревень Хачики и Мускаринкасы Ишлейского сельского поселения просят отремонтировать дорогу, ведующую в их населенные пункты. Ее протяженность составляет 2,2 км.

Как сообщил глава Ишлейского сельского поселения Евгений Субботин, проект для ремонта дороги подготовлен. Но пока нет достаточного финансирования для его запуска — необходимо 15,6 млн рублей. В рамках ремонтных работ планируется обустроить дорогу шириной 4 метра, укрепление обочин щебнем, сверху — асальтная крошка.

Справочно В д. Мускаринкасы проживают 150 человек, в д.Хачики — 270.

16.03.2020

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