Из числа женщин-участниц Конкурса «Лидеры России. Политика» 31,8% зарегистрировались от Центрального федерального округа, 17,1% — от Приволжского федерального округа, 12,2% — от Сибирского федерального округа, 11,1% — от Северо-Западного федерального округа, 10,6% — от Уральского федерального округа, 8,8% — от Южного федерального округа, 5,1% — от Дальневосточного федерального округа, а 3,3% — от Северо-Кавказского федерального округа. При регистрации участникам предлагается указать тот округ, в котором они рассчитывают получить наибольшую поддержку граждан и/или принести пользу населению.

Почти половине (48,7%) женщин, зарегистрировавшихся на Конкурс, от 30 до 40 лет. Возрастную категорию 40-50 лет представляют 23,6% участниц Конкурса, а старше 50 лет — 5,6%. Женщины моложе 30 лет составляют 22,1% от общего числа потенциальных участниц. Участвовать в Конкурсе могут граждане в возрасте от 21 до 55 лет включительно.

Более половины зарегистрировавшихся для участия в Конкурсе женщин окончили магистратуру или специалитет (51,2%), у 17,5% имеется диплом бакалавра, а 16,7% получили два и более высших образований. Среднее профессиональное образование имеют 6,3% участниц, 5% являются кандидатами наук, а 0,6% — докторами наук. Кроме того, 2,7% при регистрации указали, что имеют высшее образование со степенью МВА. Условием участия в Конкурсе является наличие среднего профессионального или высшего образования, включая бакалавриат.

По уровню должности 33,6% зарегистрировавшихся для участия в Конкурсе женщин работают специалистами, 22,1% — руководителями среднего звена, 21,8% — топ-менеджерами, 11,7% осуществляют линейное или функциональное руководство, 8,5% трудятся на себя, а 2,3% являются рабочими.

Наставник Конкурса, Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая напомнила, что «в современном мире женщина и мужчина в равной степени могут быть высокопрофессиональны, творчески успешны и конкурентоспособны», поэтому «для женщин есть актуальная созидательная повестка и возможность для деятельного участия в настоящем и будущем России».

«Современная политика России — о людях и для людей, о великом историческом наследии и процветании России, о достижениях прошлого и науке будущего, о защите семьи и воспитании детей. У женщины есть привилегия — быть матерью, олицетворять доброту и заботу. Участие женщины в политике, при ее желании и компетентности, конечно, обеспечивает в том числе такую гармонию и привносит важные качества в принятие решений», — отметила наставник Конкурса.

«Пусть вдохновение, мудрость и неравнодушие дадут вам смелость и желание участвовать в Конкурсе. Пусть ваш личный успех станет успехом России!» — напутствовала она участниц.

Член Наблюдательного совета Конкурса, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V, VI и VII созывов Светлана Журова призвала девушек и женщин активно участвовать в Конкурсе «Лидеры России. Политика», поскольку женщины-лидеры в социальной политике необходимы стране.

«Когда я приезжаю к своим избирателям, я вижу: зачастую не экономика, а человеческие, ежедневные заботы и проблемы, с которыми так или иначе сталкивается человек и в решении которых просит о помощи, становятся самыми важными. И очень часто с этими проблемами могут справиться только женщины. Поэтому обязательно должны быть лидеры в социальных направлениях, которые станут политическими лидерами и поведут за собой, будут помогать людям и будут суперпрофессионалами в своей области», — подчеркнула Журова.

Для российских женщин участие в Конкурсе — это «настоящее окно возможностей», поскольку они «получают шанс доказать свою эффективность в проделанной работе и быть услышанными наверху», считает глава Благотворительного Фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, которая сама зарегистрировалась в качестве участницы.

«Женщины в политике важны, ведь политическая жизнь не однополярна: кто, как не женщина, должен бороться за достойную социальную поддержку семьям и соблюдение женских прав на работе», — считает она.

Конкурс «Лидеры России. Политика» проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей». Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени).

После того, как участник завершил регистрацию и выполнил все обязательные задания регистрационного этапа, на сайте Конкурса публикуется информация о нем, появляется возможность его поддержать.

Регистрация и подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.

Справочная информация о платформе РСВ: автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», Конкурс «Лидеры России. Политика», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», Всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior».

Контакт для СМИ: пресс-секретарь Конкурса «Лидеры России. Политика» Мария Блохина +7(916)533-73-54, press@politleaders.ru