В пятницу в Чувашии будет преимущественно без осадков, усилится юго-западный ветер, поэтому станет немного прохладнее. Зато в субботу 14-19 градусов тепла. В воскресенье погода снова будет ненастной. В этот день мы окажемся в тылу каспийского циклона. Он принесет кратковременные грозовые ливневые дожди с порывистым ветром. Об этом сообщает сайт «Погода в Чувашии».

В начале следующей недели атмосферное давление начнет резко расти и достигнет 755-760 миллиметров ртутного столба. Это произойдет благодаря усилению антициклона с центром на Карелией. В понедельник местами еще возможные короткие дожди, а во вторник уже обойдется без осадков. Температура воздуха повысится до +20. Еще теплее станет в середине недели, 20-25 градусов. А в последние выходные календарной весны из-за тропической воздушной массы из Средней Азии воздух в Чувашии впервые в этом году прогреется до +30 градусов в тени.

22.05.2020

www.tavanen.ru