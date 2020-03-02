1 марта в московском Экспоцентре на Красной Пресне состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – по специализации «Здравоохранение». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В этом году по специализации «Здравоохранение» на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 9 745 заявок из всех регионов России. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 29 февраля, в полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России: 101 человек представляет ЦФО, 39 – ПФО, 32 – СЗФО, 21 – ЮФО, по 16 полуфиналистов – УФО и СФО, 7 – ДФО, а также 5 – СКФО.

Среди полуфиналистов большинство в возрасте от 26-34 лет (87 конкурсантов), а также опытные участники в возрасте от 41 до 50 лет (73 полуфиналиста). Самой молодой участнице полуфинала всего 19 лет. Это Милана Гаджимурадова из Махачкалы. Есть и иностранный участник – Сергей Грошев из Киргизии. Он является кандидатом наук и работает в сфере фармацевтики.

От Чувашии прошел в полуфинал главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов.

Полуфинал специализации проходит 1-2 марта. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 3 марта конкурсанты примут участие в мастер-классах, которые проведут Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко и другие ведущие специалисты системы здравоохранения России.

Кроме того, 3 марта состоится большая стратегическая сессия по развитию национального проекта «Здравоохранение». 4 марта 100 победителей-полуфиналистов смогут побороться за победу в финале специализации. 5 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал, который состоится 27-31 марта в Сочи.

2.03.2020

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