На сайте госзакупок объявлен аукцион на приобретение и монтаж постановочного освещения и звукового оборудования для оснащения Чувгосфилармонии Минкультуры Чувашии. Начальная (максимальная) цена контрактов составляет 59 242 794,41 руб. Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Оборудование для постановочного освещения и звуковое оборудование необходимо поставить в течение 5 месяцев с момента подписания государственного контракта.

Согласно Техническому заданию постановочное освещение должно состоять из акустических систем подвесных порталов трех типов, низкочастотных громкоговорителей, акустических систем ближнего поля, акустических систем подбалконного пространства, мониторов напольных, прострел сцены, усилителей, маршрутизаторов звуковых сигналов; световое оборудование – из системы управления, прожекторов и светильников, сопутствующих материалов, генераторов спецэффектов.

Прием заявок на участие в электронном аукционе заканчивается в 9 часов 00 минут 21 апреля 2020 г.

Напомним, что в настоящее время идёт реконструкция здания филармонии.

17.04.2020

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