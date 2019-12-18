17 декабря заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов провел заседание комиссии по конкурсному отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, реализуемых в рамках Указа Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

Выступая перед членами комиссии, Сергей Геннадьевич отметил, что в 2019 году реализуются 622 проекта инициативного бюджетирования. Из них: объекты коммунального хозяйства – 302 проекта; объекты социально-культурной сферы – 30 проектов; детские и игровые площадки – 38 проектов; места массового отдыха населения – 34 проекта; автомобильные дороги – 157 проектов; места захоронения – 54 проекта; очистка прудов – 2 проекта; обустройство водных объектов для обеспечения пожарной безопасности – 5 проектов. На реализацию всех проектов направлено 378,1 млн рублей: из бюджета республики – 246,9 млн рублей; из муниципальных бюджетов – 80,1 млн рублей; жители республики, участвующие в проектах, – 51,1 млн рублей.

Как сообщил министр, для реализации в 2020 году администрациями муниципальных районов представлен 751 проект, из них: объекты коммунального хозяйства – 104 проекта; объекты социально-культурной сферы – 51 проект; детские и игровые площадки – 63 проекта; места массового отдыха населения – 108 проектов; автомобильные дороги – 303 проекта; места захоронения – 86 проектов; очистка прудов – 16 проектов;обустройство водных объектов для обеспечения пожарной безопасности – 20 проектов.

Объем средств, необходимых на реализацию указанных проектов, составляет 666 млн рублей. Члены комиссии обсудили варианты финансирования предложенных инициативными гражданами республики проектов.

18.12.2019

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