Сегодня для медицинских работников Чувашии, которые продолжают бороться с новой коронавирусной инфекцией COVID — 2019, поступила защитная медицинская одежда многоразового использования «Здоровье» отечественных производителей. В комплект входят комбинезон, бахилы, нарукавники, сумка. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Костюмы уже отгружены на Аптечную базу ГУП ЧР «Фармация и распределены в лечебные учреждения Чувашии, которые в настоящее время активно работают с больными коронавирусной инфекцией, а также с подозрением на нее: в Больницу скорой медицинской помощи, в Новочебоксарскую горбольницу, в Госпиталь ветеранов войн, в Городскую детскую больницу №2, в Городскую клиническую больницу №1, в Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и в Республиканскую станцию скорой медицинской помощи.

24.04.2020

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