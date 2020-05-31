Чувашия участвует в 11 национальных проектах, риски несоответствия есть пока по четырем из них. «Здравоохранение» в том числе. В центре внимания — нехватка специалистов. Обеспечить республику медработниками в полной мере пока мешают две проблемы. Первая — массовые увольнения среднего медперсонала из-за опасения коронавирусной инфекции. На сегодня для укомплектованности штатов всех медучреждений республики не хватает 8% среднего медперсонала. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Буквально за 3 месяца в Чувашию вернулись 13 опытных онкологов и 2 кардиолога. Тем не менее 15% ставок врачей в медучреждениях республики все еще свободны. Несмотря на то, что в регионе действуют специальные выплаты для докторов и фельдшеров, готовых работать в отдаленных населенных пунктах.

Даже студенты, которые поступают учиться по целевым направлениям, умудряются не выполнять свои обязательства по договору. Как показывает практика, обязать их отрабатывать целевое назначение медучреждения не могут чисто юридически. За первую половину этого года в Чувашии заключены 362 договора целевого обучения, это в 2 раза больше запланированного, но все же недостаточно, чтобы обеспечить потребность республики во врачах.

31.05.2020

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