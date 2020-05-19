В военкомат п. Кугеси поступили документы на 1502 участников ВОВ-уроженцев Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов для «Дороги памяти» на территории при Главном храме

Вооруженных сил России в Московской области. Из последних — фото участников войны их с. Икково — Маркова Христофора Никифоровича (1912-1996), Владимировой Ульяны Владимировны (1913-1988), Маркова Кима Егоровича (известен только год рождения 1926), Владимирова Захара

Владимировича (1906- 1978, гвардии майор, имел Орден Александра Невского,Орден Отечественной войны 1 степени). Все сведения уже отправлены для «Дороги памяти». Об этом сообщил военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам Александр Кочуров.

Данные сведения будут использованы в мозаичных картинах о войне, просмотра фотографий через терминалы в галерее «Дорога памяти» на территории при Главном храме Вооруженных сил России в Московской области. Обширный храмовый комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, расположится на территории Парка «Патриот» и будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. На территории храмового комплекса будет возведен универсальный мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Духовное воинство России», уникальные экспозиции которого будут посвящены различным эпизодам героической истории русского воинства. Посетители погрузятся в трехмерные исторические реконструкции, проецируемые на стены залов, благодаря технологиям виртуальной реальности перенесутся на лед Чудского озера в гущу Ледового побоища, побывают в кабине самолета, станут участником Керченского морского сражения, ознакомятся с галереей героев «Милосердие», а также смогут посмотреть фильм в панорамном кинотеатре. В настоящее время идет сбор средств на строительство храма. Напомним, что всего в муниципалитете считаются погибшими на фронтах участниками ВОВ 6481, ушедшими на фронт -15262.

Сведения об участниках войны, фронтовые письма можно присылать на электронный адрес svetochka190682@bk.ru.

19.05.2020

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