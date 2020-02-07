Для дома №20 по улице Первомайская в п. Кугеси нашли управляющую компанию

7 февраля, 2020 - Новости - нет комментариев

С 1 февраля 2020  года управление многоквартирным домом, расположенным в поселке Кугеси по улице Первомайская, 20 (150 жилых комнат, 214 зарегистрированных жителей),  осуществляет ООО «Аквастрой». Организация уже приступила к выполнению своих обязательств перед жильцами дома: на 1 этаже устанавливается освещение. Об этом сообщает администрация Чебоксарского района.

Для проводимых работ глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев, глава Кугесьского сельского поселения Владимир Вершинин и начальник отдела ЖКХ администрации  Геннадий Ефимов выехали на место. Владимир Павлович поставил задачу перед ООО «Аквастрой»  привести в надлежащее состояние общедомовое имущество в кратчайшие сроки.

7.02.2020

www.tavanen.ru

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