В Чебоксарах открылось больше 20 волонтерских центров. Около 50 добровольцев доставляют продукты и лекарства горожанам старше 60 лет и находящимся на самоизоляции. Только за последние 2 недели на горячую линию по вызову волонтеров поступило 42 запроса. Чтобы помочь волонтёрам, руководством столицы Чувашии принято решение о представлении им бесплатного проезда в троллейбусах.

Сотрудники Чебоксарского троллейбусного управления будут определять добровольцев по бейджам, содержащим фамилию и имя волонтеров, телефон штаба по помощи людям в ситуации распространения коронавируса, по которому можно подтвердить личность.

Право бесплатного передвижения будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Каждый чебоксарец старше 18 лет может присоединиться к волонтерскому движению #мывместе, а горожане старше 60 попросить о помощи по горячей линии 8-800-201-32-60, 26-11-11.

10.04.2020

www.tavanen.ru