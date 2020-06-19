На передвижном ФАПе, закупленном Чебоксарской районной больницей в прошлом году, с 09.08.2019г. выполнено 103 выезда, осмотрено 1552 человека. С его помощью прошли диспансеризацию 352 человека, 35 человек отправлены в медицинские учреждения для консультации к другим специалистам, взяты анализы у 750 человек, снято ЭКГ-469. В передвижном ФАПе вакцинировано 623 человека от разных инфекций. При выездах на мобильном ФАП осмотрено на дому 86 чел. Об этом сообщила старший фельдшер Чебоксарской районной больницы Алевтина Окликова.

В связи новой коронавирусной инфекцией выезды на ФАПе на базе мобильного автобуса приостановлены с 19.03.2020.

19.06.2020

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