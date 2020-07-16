Самое большое количество специалистов выпустило направление «Стоматология» — 355 человек, окончили университет по направлению «Лечебное дело» 279 молодых врачей, 48 специалистов получили медицинское образование по направлению «Педиатрия».

59 выпускников факультета — отличники с «красным» дипломом. Знают, где уже будут работать 82 выпускника — они обучались по целевому заказу Министерства здравоохранения Чувашии и медицинские учреждения республики ждут молодых специалистов.

В 2020 году завершили обучение студенты направления «Стоматология», которые с первого по пятый курс обучались полностью на английском языке. Такая практика преподавания реализована на факультете впервые. Уникальные программы для ведения обучения на английском языке были разработаны и внедрены педагогами медицинского факультета. Это новшество направлено, прежде всего, на что, чтобы создать максимально комфортные условия обучения для студентов-иностранцев.

«Наши выпускники ценятся среди работодателей не только тем, что имеют отличную теоретическую базу, но и хорошими практическими навыками. На факультете созданы современные учебные и научные лаборатории, открыты Аккредитационно-симуляционный центр с современным симуляционным оборудованием и муляжами, анатомический музей с сотнями препаратов, виварий, закуплен интерактивный анатомический стол Пирогова, клинические базы размещены во всех крупных республиканских и городских больницах, развивается академический обмен студентами и преподавателями. Могу сказать, что наши выпускники готовы приступать и к работе врачами и к научным исследованиям. Все возможности для этого на факультете есть», — отметила декан медицинского факультета, профессор Валентина Диомидова.

В этом году в университете увеличено количество бюджетных мест — 1669, наибольшее количество предоставлено на технических факультетах. Приемная кампания продлится до 18 августа, подробности можно узнать по бесплатному телефону Горячей линии 8 800 550 79 88.