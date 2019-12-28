Судебные приставы-исполнители Яльчикского районного отдела приостановили деятельность цеха по изготовлению кисло-молочной продукции ООО «Яльчикский сыродельный завод». В ходе проведенной специалистами Роспотребнадзора проверки указаного предприятия выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

По данному факту в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении, из которого следует, что на предприятии выявлены существенные нарушения в системе канализации. Кроме того, в 2019 году на заводе не проводилась дезинсекция. При осуществлении ремонтных работ правила санитарной безопасности не соблюдаются. Указанные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и являются нарушением законодательства Российской Федерации.

При рассмотрении дела об административном правонарушении директор сыродельного завода вину в совершении правонарушения полностью признал, пояснив, что на предприятии в настоящее время проводится ремонт, в связи с чем были допущены указанные нарушения.

Представитель Роспотребнадзора поддержал изложенные в протоколе факты и просил назначить наказание в виде приостановления деятельности. Отягчающим административную ответственность обстоятельством суд счел привлечение юридического лица к административной ответственности по аналогичной статье в августе 2019 года.

Выслушав участников производства по делу об административном правонарушении, изучив имеющиеся в деле письменные доказательства, суд приостановил деятельность по изготовлению кисло-молочной продукции ООО «Яльчикский сыродельный завод» на 23 дня.

В течение всего срока административного приостановления деятельности приставы осуществляют постоянный контроль за исполнением судебного решения.

28.12.2019

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