На втором и третьем этажах поликлиники в центре Чебоксар разместят детскую поликлинику №5. Ее пациентами станут более 20 000 детей в возрасте до 18 лет, проживающих в центре города и состоящих сегодня на учете в детской поликлинике городской больницы №2. Об этом сообщает Городская детская клиническая больница Минздрава Чувашии.

На работу сюда перейдут педиатры и «узкие» специалисты, а также лечебная база детской поликлиники ГБ №2. Здесь будут установлены новая мебель, современное медицинское оборудование.

24 педиатрических участка, 28 детских дошкольных и 15 школьных обслуживаемых учреждений, 650 детей могут быть приняты за одну смену.

Начало работы новой поликлиники намечено на осень 2020 года.

17.01.2020

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