Открытие нового здания детского сада «Лучик» в микрорайоне «Солнечный» в столице Чувашии пройдет на этой неделе. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

«В прошлом году завершили строительство детского сада в мкр. Солнечном, но документы на ввод в эксплуатацию получили недавно. Планируем открытие на этой неделе», — отметил глава администрации Алексей Ладыков и поручил подготовить территорию.

Начальник управления образования Дмитрий Захаров заверил, что к вводу все готово, лицензию на образовательную деятельность учреждение получит в течение месяца.

17.02.2020

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