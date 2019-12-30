Сегодня в Кугесьском детском саду «Крепыш» состоялось торжественное мероприятие, посвященное пятилетию со дня открытия образовательного учреждения.

Глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев перед началом мероприятия ознакомился с деятельностью детского сада: осмотрел бассейн, музей, новогоднюю фотозону.

Открывая торжественное мероприятие, Владимир Павлович отметил, что детский сад отмечает первый серьёзный юбилей. Он подчеркнул, что детский сад имеет хорошую материально-техническую базу, он может конкурировать со столичными детскими садами.

Глава администрации вручил благодарности заведующей Оксане Мочаловой, заместителю заведующего Валентине Федоровой, инструктору по физической культуре Людмиле Степановой.

Также начальник отдела образования и молодежной политики администрации района Марина Никитина поздравила коллектив детского сада.

Были вручены награды от профсоюза работников образования.

Пятилетие детского сада "Крепыш"#Таванен

Материал дополняется.

Справочно Кугесьский детский сад «Крепыш» работает по примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». В детском саду функционируют 12 групп от раннего возраста до подготовительной к школе. В образрвательном учреждении есть плавательный бассейн, где воспитанники занимаются плаванием, начиная с младшей группы под руководством инструктора по физической культуре (плаванию) Красновой О.В.. В спортивном зале, инструктор по физической культуре Степанова Л.А. проводит ежедневные физкультурные занятия. В музыкальном зале музыкальные руководители Тарасова О.А., Иванова И.И. развивают у детей художественно-эстетические способности. Учитель-логопед Шереметова Е.В. ведет коррекционно-развивающую работу с воспитанниками с общим недоразвитием речи.

30.12.2019

www.tavanen.ru