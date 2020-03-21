Ситуация с зарубежной командировкой главного врача Федерального медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, депутата Госсовета Чувашии Николая Николаева неожиданно стала предметом обсуждения блогеров. Они задались вопросом, не должен ли был парламентарий по возвращении в Чебоксары соблюдать карантин.

Официальные лица прокомментировали создавшуюся ситуацию.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов сообщил: «По нашим данным, Николаев по прилету сдал все необходимые анализы. У него не было симптомов болезни — он проходил теплометрию и в Германии при вылете, и в России в Москве. К категории подозреваемых в заболевании коронавирусом он не относился. Сразу сдал тест, который показал отрицательный результат. В связи с возникшей ситуацией он сейчас находится на больничном, сдал повторный тест и будет в изоляции дожидаться его результатов. Здесь я бы хотел обратиться к СМИ с призывом запрашивать официальные комментарии, чтобы предоставлять людям необходимую информацию. В данном случае новость была подана без учета всех фактов. У человека сейчас от потока информации уже с трудом складывается картина, когда какие меры были приняты и когда были введены те или иные обязательства….Нам надо помогать людям разобраться в ситуации, а не давать поводы для паники».

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии Надежда Луговская: «В ситуации с Николаевым важно отметить, что все действующие на тот момент регламенты он исполнил: зарегистрировался и в Москве по прилету, и в Чебоксарах, обратился в нашу службу, прошел тест. На тот момент обязательная самоизоляция была предписана только жителям Москвы. Признаков заболевания у него не было, тест показал отрицательный результат. Предписания об обязательной самоизоляции в связи с отсутствием признаков заболевания ему не выписали. Ни о каком злоупотреблении со стороны Николаева в данном случае речи не идет. Еще раз подчеркну, он выполнил все требования, действующие для жителей республики на тот момент. На сегодня картина такая же — признаков заболевания нет. Но мы все равно настояли на повторном тесте, его результатов Николаев будет дожидаться находясь на больничном.

Если бы такая история случилась, скажем, вчера, то он в обязательном порядке был бы отправлен на самоизоляцию. Так сегодня происходит со всем, кто приезжает из-за границы. Еще раз отмечу, на тот момент времени, такая процедура была обязательной только для жителей Москвы».

Николай Николаев также дал комментарий нашему изданию: «С 11 по 13 марта я находился в заграничной командировке, запланированной заранее и согласованной с Минздравом России. Это была рабочая поездка, никаких туристических мест не посещал. Когда я 11 марта вылетал в Германию, никаких ограничительных мер еще не было. Тем не менее, зная о сложной ситуации с коронавирусом в мире, принимал необходимые меры предосторожности, в дороге находился в маске, обрабатывал руки антисептиком. По прилету в аэропорту также никаких ограничений не было. 12 марта целый день проработал в операционной больницы города Бранденбург, общался только с небольшим количеством коллег в стерильных условиях. На следующий день вылетел в Россию. В Москве по прилету нас принимали в терминале «F» аэропорта «Шереметьево», куда перевели зарубежные рейсы. Я прошел досмотр сотрудников Роспотребнадзора, теплометрию и заполнил специальную анкету. По прибытию домой незамедлительно обратился к врачам и сдал тесты, по их результатам никаких симптомов заболевания нет, профилактические меры соблюдаю».

21.03.2020

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