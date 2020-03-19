Сегодня состоялось заседание Собрания депутатов Чебоксарского района. Его вела заместитель председателя Собрания депутатов Алевтина Исаева. На собрании присутствовал 21 депутат.

Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова, являющаяся председателем конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Чебоксарского района, доложила об итогах работы комиссии.

Альбина Егорова пояснила, что всего поступили документы от 7 кандидатов, но двое предоставили неточные сведения о доходах. Из оставшихся пяти кандидатов один отозвал документы. Оставшиеся четверо прошли тестирование и представили программы социально-экономического развития района. В итоге два кандидата набрали наибольшее число баллов — глава Чебоксарского района Николай Хорасев (460) и заместитель главы администрации района Валерий Михайлов (378).

Николай Хорасев выступил перед депутатами, поблагодарив за стопроцентную явку на заседание, выразил надежду, что они будут работать в тандеме и дальше. Он назвал приоритеты в развитии муниципалитета — привлечение инвестиций, развитие сельского хозяйства. Кроме того, Хорасев отметил важность сдачи в срок детского сада в д.Большие Катраси, подготовка проектно-сметной документации на школу в п.Кугеси, строительство футбольного поля и спорткомплекса в с.Ишлеи, решение проблем в сфере здравоохранения в с.Ишлеи.

Депутаты района большинством голосов проголосовали за утверждение Николая Хорасева на должность главы администрации Чебоксарского района. Он приступит к исполнению обязанностей с 20 марта 2020 года. Контракт с Николаем Хорасевым заключен на два года.

Утвержденный на пост главы администрации Хорасев поблагодарил народных избранников за доверие.

Депутаты рассмотрели вопрос об отставке главы района в связи с утверждением Хорасева на новую должность. Временное исполнение обязанностей председателя Собрания депутатов района возложено на Алевтину Исаеву.

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Справочно Николай Хорасев родился 2 февраля 1969 года в д.Салабайкасы Чебоксарского района. Он окончил Юридический институт МВД РФ в 2001 году. В системе МВД проработал 15 лет, занимал пост главы Вурман-Сюктерского сельского поселения в 2010-2015 годах. С октября 2015 года является главой Чебоксарского района. Хорасев имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»; медаль « За доблесть в службе». Женат, имеет двоих детей.

19.03.2020

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