28 мая 2020 года в Ядринской районной администрации Чувашской Республики состоялось пятьдесят второе внеочередное заседание депутатов Ядринского районного Собрания депутатов шестого созыва, на котором рассмотрен вопрос отставки главы администрации Андрея Софронова.
По итогам заседания было принято решение досрочно прекратить полномочия главы Ядринской районной администрации Чувашской Республики Софронова 28 мая 2020 года в связи с отставкой по собственному желанию.
Исполнение обязанностей главы Ядринской районной администрации Чувашской Республики возложено на Семенова Александра Александровича, первого заместителя главы Ядринской районной администрации – начальника отдела сельского хозяйства, до назначения главы Ядринской районной администрации Чувашской Республики.
Создана конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение должности главы Ядринской районной администрации Чувашской Республики.
Также утвержден состав конкурсной комиссии от Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики.
28.05.2020
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