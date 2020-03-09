Народные избранники Красночетайского района рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации Красночетайского района в связи с отставкой по собственному желанию. В ходе рассмотрения вопроса народные избранники выслушали главу администрации Красночетайского района Александра Башкирова. Александр Викторович пояснил, что написал заявление по собственному желанию о сложении полномочий главы администрации района от 2 марта 2020 года.
Депутаты одобрили отставку Башкирова единогласно.
С 6 марта исполнение обязанностей главы администрации Красночетайского района возложено на заместителя главы администрации – начальника отдела образования Игоря Живоева до назначения главы администрации Красночетайского района по контракту.
В завершении собрания был рассмотрен вопрос о создании конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Красночетайского района.
9.03.2020
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