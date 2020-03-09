Депутаты прекратили полномочия Башкирова

9 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Народные избранники Красночетайского района рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации Красночетайского района в связи с отставкой по собственному желанию. В ходе рассмотрения вопроса народные избранники выслушали главу администрации Красночетайского района Александра Башкирова. Александр Викторович пояснил, что написал заявление по собственному желанию о сложении полномочий главы администрации района от 2 марта 2020 года.

Депутаты одобрили отставку Башкирова единогласно.

С 6 марта исполнение обязанностей главы администрации Красночетайского района возложено на заместителя главы администрации – начальника отдела образования Игоря Живоева до назначения главы администрации Красночетайского района по контракту.

В завершении собрания был рассмотрен вопрос о создании конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Красночетайского района.

9.03.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости