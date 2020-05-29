29 мая в заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности впервые приняли участие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания России.

В ходе совещания министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев затронул проблему отсутствия финансирования на завершение строительства двух объектов, начатых в 2019 году. Он говорил о водопроводе к деревне Чандрово от насосной станции Северо-Западного района Чебоксар, а также о водопроводе в селе Порецкое. Оба объекта находятся в высокой степени готовности.

«В 2019 году объекты были законтрактованы, на 2020 год стояла сумма по завершению данных объектов. Но в конце 2019 года данные средства были перенесены на 2021 год. Соответственно, на сегодняшний день эти объекты, даже имея контракты, остались без финансирования», – пояснил Александр Героев. По его словам, в подобной ситуации также оказались Оренбургская область и Республика Мордовия, где тоже есть законтрактованные и начатые в 2019 году объекты, завершение работ по которым было перенесено на 2021 год

«Проблема острейшая, актуальная для нескольких регионов, а на 2020 год в бюджете Российской Федерации ни копейки на решение данной проблемы не имеется», – заметил депутат Госдумы РФ Игорь Моляков. Его поддержал и депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков.

В итоге парламентарии приняли решение инициировать межфракционное обращение в Правительство страны по вопросу реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

29.05.2020

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