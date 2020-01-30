День открытых дверей пройдет в больницах Чувашии в предстоящую субботу. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

1 февраля в Президентском перинатальном центре с 8.00 до 13.00 состоится День открытых дверей для жителей республики. Предварительная запись через электронную регистратуру или по телефонам регистратуры: 8 (8352) 582073, 582568 (врачи-акушер-гинекологи); 632034 (гинеколог детского возраста); 580585 (врачи-генетики). Доступ к записи открыт по системе «Электронная регистратура» для медицинских организаций и интернет-пользователей.

День открытых дверей в поликлинике Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн состоится с 8.00 по 13.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 49. Прием будут вести терапевт и узкие специалисты: уролог, хирург, невролог, кардиолог, оториноларинголог, эндокринологи.

Запись на День открытых дверей по телефонам: 8(8352) 45-05-45, 8(8352) 45-07-70 и в электронной регистратуре.

На прием в День открытых дверей в Республиканской детской клинической больнице организован через электронную регистратуру или по телефонам регистратуры: 8(8352) 563144, 563639. Доступ к записи открыт по системе «Электронная регистратура» для медицинских организаций и интернет-пользователей. Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (8352) 563141; 563144, 563639.

В детской поликлинике Новочебоксарского медицинского центра еженедельно по субботам организованы профилактические медицинские осмотры детей в возрасте 12 месяцев в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» для разделения потоков здоровых и больных пациентов.

«Годовички» осматриваются врачами специалистами (неврологом, детским хирургом, оториноларингологом, травматологом-ортопедом, офтальмологом), проводится электрокардиография.

Записаться на диспансеризацию по субботам детей первого года жизни можно у своего участкового педиатра. Далее врач-педиатр участковый на основе полученных результатов делает заключение о состоянии здоровья ребенка и дает рекомендации о дальнейшем уходе, питании, коррекции выявленных нарушений.

Напоминаем, если Вы записались на прием, но не можете явиться на консультацию, пожалуйста, сообщите об этом в регистратуру, чтобы талон к врачу был доступен другому пациенту.

При себе необходимо иметь: паспорт, страховой медицинский полис, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), результаты анализов.

30.01.2020

www.tavanen.ru