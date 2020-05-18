В связи с решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики в Ишлейском детском саду «Буратино» и Кугесьском детском саду «Пурнеске» Чебоксарского района Чувашской Республики с 18 мая 2020 года продолжают функционировать разновозрастные дежурные группы для детей родителей (законных представителей), осуществляющих трудовую деятельность в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и Указом Главы Чувашской Республики.

Для предоставления места ребенку в дежурной группе необходимо предоставление от обоих родителей (законных представителей) документов, подтверждающих их работу в штатном режиме на предприятиях (организациях), деятельность которых не приостановлена.

Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 17.00 исключая выходные дни.

18.05.2020

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