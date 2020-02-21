Администрация Кугесьского сельского поселения разместила на сайте госзакупок тендер для поиска подрядчика для ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов п. Кугеси. Начальная цена контракта — 1888900 руб. Аукцион состоится 4 марта.

Будет проведен ремонт по адресам: Первомайская, 1 (дворовые территории), Советская 63 (проед и дворовые территории), Советская, 65 (проезд и дворовые территории), Первомайская, 3 (дворовые территории).

21.02.2020

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