В Чувашии за сутки двое жителей сообщили телефонным мошенникам секретные коды с банковских карт. Об этом информирует МВД региона.

7 января в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Чебоксары обратился 47-летний местный житель, который сообщил о хищении денег с его банковской карты. Накануне ему позвонила женщина, представившаяся банковским работником. Она предупредила, что кто-то с его карты пытается несанкционированно снять деньги. Для создания дополнительной защиты счета потерпевшего соединили с представителем «службы безопасности», которому чебоксарец сообщил реквизиты карты, трехзначный секретный код, расположенный на обратной стороне и смс-коды. В результате мужчина обнаружил, что с его карты было похищено около 14 тысяч рублей.

Похожая ситуация произошла с 33-летней жительницей Чебоксар. Ей позвонили с номера «900» и также попросили продиктовать реквизиты карты. После этого с ее счета было списано свыше 4 тысяч рублей.

МВД по Чувашской Республике предупреждает: никогда не называйте реквизиты своей карты! Запомните, работники банков не станут их запрашивать, они и так владеют информацией по вашей карте. Если вам позвонили с информацией о попытке хищения денег, положите трубку и перезвоните на телефон горячей линии банка, указанной на обратной стороне карты.

8.01.2020

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