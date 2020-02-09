В 2020 году предусмотрено свыше 76 млн. рублей на строительство двух автодорог в мкр. «Новый город» в столице Чувашии. Об этом сообщает Минстрой Чувашии.

Администрацией города Чебоксары разработан план по реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Жилье» в 2020 году. В соответствии с планом заключение контрактов на строительство дорог планируется в апреле 2020 г., завершение работ – в ноябре 2020 года. В настоящее время администрацией города Чебоксары ведётся подготовка аукционной документации.

9.02.2020

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