Мультиспиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф поступили в Республиканский онкодиспансер в рамках Национального проекта «Здравоохранение».

Новое оборудование установлено в поликлинике. В настоящее время идет монтаж и наладка оборудования. Строители завершают ремонтные работы по подготовке помещений. Оба томографа уникальны для Чувашской Республики. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Новый 32-срезовый спиральный компьютерный томограф является единственным с такими характеристиками томографом в городе Чебоксары.

Технические возможности компьютерного томографа обеспечивают высокое качество изображений при низкой дозе облучения, сверхвысокое разрешение, высокую скорость реконструкции и пропускную способность.

Магнитно-резонансный томограф обладает высокой мощностью 3,0 Тесла. Помимо выполнения стандартных методик, которые характерны для МРТ, позволит проводить диагностику молочных желез, что раннее было недоступным в республике, а также предстательной железы и сердца.

30.12.2019

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