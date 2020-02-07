Капитальный ремонт двух мостов проведут в Чувашии в ближайшие два года. Об этом сообщает Чувашупрдор.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на период 2020-2021 гг. запланирован ремонт моста через реку Меня на автомобильной дороге «Порецкое – Мочкасы» (разработана аукционная документация для определения подрядной организации, срок проведения – ориентировочно I квартал 2020 г.); капитальный ремонт моста через реку Паланка на автомобильной дороге «Чебоксары – Сурское». Проектная документация по второму объекту находится на стадии согласования, после ее утвреждения будет объявлен аукцион на определение подрядной организации.

7.02.2020

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