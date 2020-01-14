В Чебоксарах в отношении должников по алиментам вынесено 884 постановления о временном ограничении права управления транспортным средством.

Как сообщает УФССП по Чувашии, в отделе судебных приставов по взысканию алиментных платежей по г. Чебоксары на исполнении находится производство о взыскании с 39-летнего гражданина свыше 200 тысяч рублей задолженности на содержание 12-летней дочери. В связи с неисполнением должником в установленный для добровольного исполнения срок требований исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, а также о временном ограничении права управления транспортным средством. После чего мужчина в течение нескольких дней должник оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.

Еще одному должнику по алиментам хватило предупреждения судебного-пристава исполнителя об ограничении права управления транспортным средством. Посл чего 43-летний гражданин, задолжавший на содержание сына 116 тысяч рублей, не стал дожидаться применения к нему данной меры принудительного исполнения и полностью погасил задолженность.

14.01.2020

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