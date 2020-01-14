Два должника по алиментам заплатили более 300 тысяч, боясь лишиться прав

14 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чебоксарах в отношении должников по алиментам вынесено 884 постановления о временном ограничении права управления транспортным средством.

Как сообщает УФССП по Чувашии, в отделе судебных приставов по взысканию алиментных платежей по г. Чебоксары на исполнении находится  производство  о взыскании с  39-летнего гражданина свыше 200 тысяч рублей задолженности на содержание 12-летней дочери.  В связи с неисполнением должником в установленный для добровольного исполнения срок требований исполнительного документа,  судебным приставом-исполнителем были  вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, а также о временном ограничении права управления транспортным средством. После чего мужчина в течение нескольких дней должник оплатил  задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.

Еще  одному должнику по алиментам хватило предупреждения судебного-пристава исполнителя  об  ограничении права управления транспортным средством. Посл чего 43-летний гражданин, задолжавший на содержание сына 116 тысяч рублей, не стал дожидаться применения к нему данной меры принудительного исполнения и полностью погасил задолженность.

14.01.2020

www.tavanen.ru

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