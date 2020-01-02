В Чувашии утверждены даты проведения в 2020 году Дней здоровья и спорта.

У жителей республики будет возможность в следующем году бесплатно посещать бассейны, спортплощадки, тренажерные залы, катки во всех республиканских и муниципальных спортсооружениях 11 января, 15 февраля, 28 марта, 25 апреля, 23 мая, 20 июня, 25 июля, 29 августа, 26 сентября, 24 октября, 28 ноября, 19 декабря.

Напомним, в 2014 году Указом Главы Чувашской Республики установлено ежемесячное проведение Дня здоровья и спорта, в ходе которого жители республики имеют возможность бесплатно посетить спортивные объекты. Дни здоровья и спорта стали значимым мероприятием для жителей республики и показали, что люди с удовольствием посещают в этот день физкультурно-спортивные организации и объекты спорта, принимают активное участие в различных массовых спортивных мероприятиях, а в последующем начинают заниматься физической культурой и спортом регулярно.

2.01.2020

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