17 марта состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов города Шумерля, на котором было рассмотрено заявление главы администрации города Алексея Григорьева об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает администрация Шумерли (Чувашия).

Народные избранники приняли заявление главы об отставке, полномочия главы администрации прекращены с 18 марта 2020 года. Исполнение обязанностей главы администрации города до назначения по контракту нового возложено на первого заместителя по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового отдела Елену Туличеву.

Далее был обсужден вопрос о создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации. Данная комиссии будет состоять из восьми человек, из которых четыре назначены депутатами Собрания депутатов.

Ранее покинули свои посты главы администраций Чебоксарского, Красночетайского, Цивильского районов.

18.03.2020

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