Грачи, считающиеся вестниками весны, уже прилетели в столицу Чувашии.

Как сообщает газета «Чебоксарские новости», передовые грачи появились в городе еще неделю назад. Массово птицы прилетят в конце этого месяца и сразу же будут занимать гнезда. А в минувшее воскресенье, 16 февраля, в Чебоксарах были замечены зеленушки. «Эти маленькие птички семейства вьюрковых в 99 процентах случаев не зимуют в Чувашии, они относятся к первым весенним прилетающим сюда пернатым, — пояснил эколог Альберт Ластухин. — Зеленушки облюбовали вершины елок в «Дорисс-парке». Их звонкое пение можно услышать только в первой половине дня».

20.02.2020

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